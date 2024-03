Il "campo largo" alla prova della politica estera In Basilicata, dove si voterà ad aprile, l’avventura del "Campo Largo" non procede benissimo. Ma più delle trattative per le elezioni regionali, tra le quali rientra anche il Piemonte, dove pure non mancano problemi, è la politica estera a pesare nel rapporto fra Pd e Cinque Stelle.