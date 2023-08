A destra di Fratelli d'Italia Oggi si torna in Italia, dove trionfano la noia e la stanchezza. Il caso del generale Vannacci ha riaperto ataviche discussioni a destra, dove non esiste soltanto la rispettabilità politico-sociale di Fratelli d’Italia, partito del 30 per cento che ha conquistato trasversalmente l’elettorato e che è democraticamente costituzionalizzato.