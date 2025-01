Ciclismo: Nibali e l'Astana tornano all'antico con il ritiro a Montecatini

Montecatini Terme,15 ottobre 2021 - L’Astana torna all’antico e per questo nella prossima settimana sarà a Montecatini Terme per programmare e pianificare la stagione del prossimo anno. Avveniva qualche anno fa, quando Vincenzo Nibali indossava la maglia dell’Astana e fu straordinario protagonista con numerosi successi tra i quali anche due Giri d’Italia, e il Tour de France. Come è noto “Lo Squalo” tornerà a indossare la maglia Astana a cui si aggiunge la scritta Qazaqstan nel 2022, sotto la direzione di Alexander Vinokourov e con la guida tecnica dell’esperto Giuseppe Martinelli.

Con Nibali nel team del prossimo anno ci sarà anche il trentino Gianni Moscon, sfortunatissimo protagonista nell’ultima Parigi-Roubaix dove comunque ottenne il quarto posto. Visto che negli anni d’oro il ritrovarsi in autunno a Montecatini Terme era una tradizione peraltro felice e suffragata poi dai risultati ottenuti, il team ha deciso di tornare nella città termale per parlare del programma e dell’attività futura. Una decisione che è stata accolta con soddisfazione anche dall’amministrazione comunale che tiene in maniera particolare per l’impegno del sindaco Luca Baroncini e della vice-sindaca Francesca Greco Francesco Greco, alla mobilità sostenibile in bici, come mezzo di trasporto per recarsi sul luogo di lavoro, a scuola e per proprio impegni.