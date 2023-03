Ciclismo, domenica il Trofeo Massimiliano Canestrelli a Montecatini

Montecatini Terme,30 marzo 2023 - Torna domenica mattina 2 aprile, a ricordare un appassionato della bici generoso e altruista che ci lascio a soli 47 anni, il sesto Trofeo Massimiliano Canestrelli, organizzato dal Nuovo Team Cicloidea, domenica 2 aprile, a Montecatini Terme.

La gara riservata agli amatori ha uno scopo benefico in quanto fu ideata anche per sostenere l’Aisla, acronimo che indica l’associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, che si occupa dell’assistenza dei malati di SLA e della promozione della ricerca scientifica per combattere questa malattia neurodegenerativa. Il presidente della società Volmaro Martini con i suoi collaboratori ha predisposto un’organizzazione capillare con oltre 50 volontari agli incroci, per vigilare sulla sicurezza dei concorrenti e vi saranno oltre venti staffette, oltre chiaramente al servizio sanitario. Il Trofeo Massimiliano Canestrelli prevede il ritrovo (ore 7) presso il Comune in Viale Verdi, dove è posto anche l’arrivo della gara. Da Montecatini il gruppo dei concorrenti raggiungerà Borgo a Buggiano, dove in località Santa Maria, verrà dato alle 9 il via ufficiale con due partenze, suddivise in base alle rispettive categorie. I concorrenti dovranno percorrere 5 giri pianeggianti di 11 km e duecento metri ciascuno attraverso via Buggianese, Casabianca, Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese e Santa Maria. Al termine delle tornate, l'ultimo giro vedrà i concorrenti dirigersi verso Margine Coperta e Montecatini e da qui la salita di Vico, con arrivo su Viale Verdi, al termine dei 74 km. La corsa patrocinata dal Comune di Montecatini Terme e dalla Uisp, sarà valida come terza prova della Coppa Toscana Amatori Strada.