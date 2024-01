Calcio, lutto in Valdinievole: è morto Romano Pazzini, ex giocatore e babbo di Giampaolo

Montecatini (Pistoia), 21 gennaio 2024 – Lutto nel mondo del calcio della Valdinievole e toscano in generale per la scomparsa, a 87 anni, di Romano Pazzini, babbo di Giampaolo, cresciuto nel Margine Coperta ed ex attaccante di Atalanta, Fiorentina, Milan, Sampdoria, Inter, Verona.

Romano Pazzini ha segnato la vita del calcio in Valdinievole sia in prima persona (è stato un buon centravanti a cavallo degli anni '50 e '60 (Pistoiese, Monsummano, Pontedera, onte Buggianese e Montelupo) che come babbo di due calciatori: Giampaolo, appunto, e Patrizio (Pistoiese, Larcianese, Montecatini. Momsummano), oltre a Federico che non scelse la via del calcio.