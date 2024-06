Riqualificazione e lavori al Mefit. L’incontro

Efficientamento energetico, antincendio, serre, ristrutturazione della palazzina, digitalizzazione dell’area. Sono questi i cinque aspetti principali che riguardano l’intervento di circa 10 milioni di euro in arrivo per il Mercato dei Fiori e delle Piante della Toscana dal ministero delle Politiche Agricole, grazie ai fondi del PNRR. Il progetto Rendiam, Riqualificazione Energetica e Digitale Area Mercatale, è stato presentato nel corso di un incontro organizzato da Pescia Cambia, nei locali del circolo di Alberghi, al quale ha partecipato anche Antonio Grassotti, all’epoca della presentazione amministratore unico del Mefit. Rendiam è sostanzialmente diviso in tre diverse tipologie di intervento, pensato per consolidare e ampliare l’attività nella filiera florovivaistica. Per far questo, ha spiegato Grassotti, è prevista "la riqualificazione del Mefit, in relazione a rifunzionalizzazione delle serre – spiega – miglioramento della logistica, copertura wi-fi, la creazione di un portale ad hoc per la vendita di piante e fiori online, in grado di offrire un riferimento agli operatori del distretto florovivaistico interprovinciale di Pistoia e Lucca in termini di possibilità di stoccaggio delle piante, ricerca di nuovi mercati e valorizzazione delle piante e dei fiori prodotti e commercializzati".

"Quello raggiunto da Pescia è un grande risultato – commenta Aldo Morelli, a nome del gruppo civico – era un progetto molto difficile, perché non nato per strutture come la nostra; era un bando con tante risorse a disposizione, 150milioni per tutta l’Italia".

Emanuele Cutsodontis