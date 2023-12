Rinnovate le promesse di una vita. Cerimonia per sedici coppie

"Dio vi benedica". Nei giorni scorsi, alla messa nel giorno della Festa dell’Immacolata, il parroco don Alberto Tampellini ha celebrato i 25, 50 e 60 anni di matrimonio di sedici coppie locali. La cerimonia è stata comune e organizzata alla parrocchia di Pieve a Nievole, alla chiesa dei santi Pietro apostolo e Marco evangelista.

Le coppie che hanno onorato in così tanti anni di matrimonio la promessa di reciproca vicinanza e supporto, hanno rinnovato ancora, con il ";Sì, lo voglio" la promessa di matrimonio dinanzi a Dio. Si tratta di due coppie sposate da 60 anni, dodici da mezzo secolo e due da 25 anni. Le coppie sono state applaudite poi da tutti i presenti alla funzione, con ammirazione e rispetto, per condividere quel momento che ha trasmesso gli importanti valori cristiani che esso rappresenta. L’emozione è stata tanta. La storia familiare di queste coppie, con le gioie e i sacrifici, con l’amore e la comprensione, che hanno permesso di condividere, talvolta convivere, superare le difficoltà, e godere di momenti felici, di vita affiancata alla preghiera, e indissolubilmente unita dal sacramento del matrimonio, rappresenta un esempio fondamentale per le nuove generazioni e l’intera comunità.

Sono stati celebrati per i 60 anni di matrimonio Innocenti Graziano e Dina e Mazzoncini Renzo e Loredana; per i 50 Ferraro Alessandro e Silvana, Sichi Brunello e Simonetta, Disperati Lido e Maria, Biondi Mauro e Vanna, Mattiello Lino e Claudia, Ambrosio Ferdinando e Filomena, Lamberti Gabriele e Lucia, Tanini Marino e Carla, Lorenzo Gianfranco e Carmela, Porciani Alvaro e Stefania, Spinetti Massimo e Paola, Mattiello Dario e Enrica; per i venticinque Pieri Massimiliano e Antonella, Cioffi Marco e Aurora.