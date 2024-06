Promuovere la salute in classe. Dalle dipendenze alla sessualità fino al corretto utilizzo dei social

Anche quest’anno agli studenti delle classi terze e quarte delle scuole secondarie di II grado del comprensorio pistoiese è stata offerta la possibilità di diventare protagonisti della promozione delle salute con il progetto di ’Peer education’ (educazione tra pari), una metodologia educativa articolata e valida nel favorire il contrasto dei comportamenti a rischio in età adolescenziale.

L’iniziativa, promossa dal servizio di Promozione della Salute dell’ASL Toscana Centro, diretta dalla dottoressa Gianna Ciampi e in stretta collaborazione con i gli altri servizi della Asl Toscana centro come il SerD. (servizio Dipendenze di Pistoia e Montecatini Terme), i Consultori Giovani e la Salute mentale, che hanno fornito agli studenti ’Peer educator’ le conoscenze, la metodologia e gli strumenti necessari per portare temi di salute nelle altre classi del loro istituto, favorisce l’educazione tra pari e si basa sulla condivisione di informazioni, valori o esperienze tra persone della stessa età.

Durante il percorso sono stati affrontati i temi della prevenzione delle dipendenze (effetti delle sostanze psicoattive, fumo di tabacco, cannabis, alcol, nuove droghe), dell’affettività e sessualità consapevole, con approfondimenti di educazione sul corretto utilizzo dei social e degli strumenti digitali.

200 sono stati gli studenti e le studentesse “Peer” che hanno preso parte al percorso formativo e successivamente condotto i vari incontri con le classi prime e seconde dei loro istituti, coinvolgendo più di 2.000 compagni. 10 le scuole aderenti al progetto nella zona di Pistoia e Valdinievole: : Ist. Prof. Einaudi; ITCS Pacini; Istituto Prof. De Franceschi-Pacinotti; Liceo Artistico Petrocchi ; Liceo Scientifico Savoia Liceo Forteguerri di Pistoia; Istituto Tecnico Capitini di Agliana; Liceo Salutati di Montecatini Terme; I.S.I. Sismondi-Pacinotti di Pescia; ITS Marchi di Pescia.

Un ringraziamento speciale va a: Paolo Trinci Presidente della Fondazione Poma Liberatutti di Pescia; a Mario Girardi Presidente Avis di Montecatini Terme; a Alessandro Soldi Presidente della Cooperativa Intrecci di Pistoia, per aver dimostrato speciale attenzione, sensibilità e disponibilità nel garantire un importante supporto logistico, senza il quale non sarebbe stata possibile la realizzazione del progetto.