Ponte Buggianese, in panchina c’è Vettori

Il Ponte Buggianese ha scelto il suo nuovo allenatore. Sarà Federico Vettori a guidare la formazione biancorossa nel prossimo campionato d’Eccellenza, prendendo così il posto di Enrico Gutili, che poche settimane fa ha salutato i pontigiani, andando ad allenare la Rondinella Marzocco, storico sodalizio di Firenze. Vettori è un giovane allenatore, nato nel 1982, e pontigiano d’adozione. Il padre Francesco ha giocato per parecchi anni col Montecatini, mentre il fratello Lorenzo ha anche indossato le maglie della Larcianese e della Lampo Meridien. Da giocatore Vetttori ha giocato con Empoli, Prato, Cuoio Cappiano, Valenzana e Pontedera. È stato vice-allenatore sia nel Pontedera, che nell’Arezzo, sedendo accanto a Paolo Indiani, autentico guru toscano delle panchine, grazie alle innumerevoli promozioni conquistate, da pochi giorni ufficializzato sulla panchina del Livorno. Una delle promozioni citate il duo Indiani-Vettori l’ha ottenuta nella stagione 2022/2023, vincendo il campionato di D e riportando così l’Arezzo fra i professionisti.

L’esordio in una panchina da capo allenatore è stato salutato dal neo-mister dei bianco-rossi con queste parole: "È un piacere ed un onore aver accettato l’offerta del Ponte Buggianese, per iniziare questa mia nuova carriera da allenatore in prima. Ce la metterò tutta per fare meglio possibile, con questa che è la squadra del paese in cui sono tornato ad abitare".

La società intanto sta lavorando in ottica mercato. A breve la dirigenza dirà i nomi dei giocatori confermati e potrebbe annunciare anche i primi nuovi innesti. Non vestirà più la casacca biancorossa Christian Zocco, giovane e forte centrocampista che si è fatto apprezzare in queste due stagioni targate Gutili. Andrà a giocare con il Fratres Perignano, dove ci sarà mister Falivena ad attenderlo.

Simone Lo Iacono