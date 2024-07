L’Upv promuove corsi sui disturbi alimentari

Da sempre dirigente attento e sensibile alle tematiche sportive e giovanili, il patron dell’UPV Buggiano Leandro Landi ha ideato una serie di incontri a tema per atlete, familiari e tifosi della pallavolo in occasione del quarantennale di fondazione della società valdinievolina. Per celebrare degnamente la prestigiosa ricorrenza, Landi ha pensato di coinvolgere la società civile. La prima iniziativa è in programma mercoledì 18 settembre dalle 21 al palazzetto dello sport di Borgo a Buggiano: in collaborazione con l’associazione Frida Onlus, l’UPV invita tutti a scendere in campo per una corretta informazione sui disturbi alimentari. "Sarà un’occasione preziosa per informarci e possibilmente confrontarci su argomenti delicati, ma purtroppo presenti anche nello sport, quali bulimia e anoressia, passando per altri disturbi alimentari e la corretta alimentazione dell’atleta. Un incontro a ingresso gratuito, aperto a tutti gli interessati, nel quale interverranno esperti di queste problematiche e addetti ai lavori dello sport. Sarà un modo di crescere assieme, sapendone di più e mettendoci a nudo, senza pudore. Prevenire, si sa, è meglio che curare", asseriscono all’unisono i dirigenti borghigiani. Un modo intelligente di essere parte attiva della cittadinanza e, al contempo, di avvicinare la stessa cittadinanza alla pratica sportiva.

Gianluca Barni