Lo Sporting Club vola con il team femminile

Uno Sporting Club Montecatini strepitoso al femminile. Superando con il punteggio di 3-1 lo Junior Club Next Gen Marina di Massa sui campi di casa, la squadra donne, guidata da Giulia Ferrari, ha conquistato la vetta della classifica del proprio girone di serie B2 a pari merito con il Circolo del Tennis Firenze: domenica prossima, a partire dalle 10, ci sarà lo scontro diretto nel capoluogo toscano per decidere la prima e seconda classificata del raggruppamento. Ricordiamo che la prima classificata viene promossa in serie B1, mentre la seconda accede ai playoff.

Scendendo nel dettaglio della partita con Marina di Massa, Gloria Ceschi è stata battuta 7-6 (7-4 al tie-break), 6-3 da Martina Spigarelli, mentre Elisa Petroni ha avuto la meglio 6-4, 3-6, 6-0 di Victoria Lanteri Monaco. Vittoria Bendetti ha sconfitto 6-4, 2-6, 6-3 Alessandra Simonelli e il doppio composto da Ceschi e Benedetti 3-6, 6-3, 10-5 quello formato da Spigarelli e Lanteri Monaco. Altre prestazioni di eccellente livello in quest’annata che continua a dare delle grosse soddisfazioni.

La formazione maschile, diretta dal responsabile tecnico del sodalizio montecatinese Daniele Balducci, ha riposato. Al momento è in sesta posizione nel proprio girone del campionato nazionale di serie B1. Domenica prossima giocherà in casa, a partire dalle 10, contro Sassari. Vincendo, la compagine termale si classificherebbe quarta nel girone, il che significherebbe l’ottenimento della salvezza diretta. Pareggiando, al contrario, arriverebbe quinta e quindi andrebbe a disputare i playout contro una rivale giunta sesta. Perdendo, infine, sarebbe sesta e, di conseguenza, giocherebbe i playout contro una avversaria classificatasi quinta. In sostanza, domenica 16 giugno è fondamentale per le sorti di entrambe le équipe.

Gianluca Barni