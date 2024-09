Le Olimpiadi in Toscana. Del Rosso al fianco di Giani: "Sosteniamo la candidatura"

Il Comune sostiene la candidatura della Toscana per ospitare Olimpiadi e le Paralimpiadi nel 2040 e punta a ospitare manifestazioni importanti, offrendo impianti sportivi che per quel periodo saranno tornati a funzionari a pieno regime e scenari per appuntamenti di qualità. Il consiglio regionale ha appena dato il via libera quasi all’unanimità alla mozione presentata da Italia Viva e anche l’assessore allo sport Marco Silvestri ha presentato in giunta una delibera di indirizzo. Il sindaco Claudio Del Rosso crede molto in questo progetto e prospetta il coinvolgimento della nuova Dmo, in fase di organizzazione. "Siamo pronti a collaborare con il presidente Eugenio Giani – sottolinea – Montecatini potrebbe essere la sede ideale per ospitare appuntamenti legati al tiro a volo, al ciclismo e altre numerose manifestazioni sportive. Con il completamento dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria, la città sarà legata in modo sempre più stretto a una vera metropolitana di superficie con Firenze. Daremo il nostro massimo apporto alla candidatura".

La mozione approvata in consiglio regionale impegna la giunta di Giani "a mettere in atto tutte le azioni possibili per sostenere la candidatura di Firenze e di tutte le provincie toscane al turno europeo 2040 delle olimpiadi e paralimpiadi, con un programma in grado di valorizzare la Toscana diffusa, di promuovere le nostre eccellenze e di coinvolgere gli attori e i territori della nostra regione". Il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo ha sottolineato: "Sarebbe bello se questa Olimpiade potesse essere diffusa su tutto il territorio – ha spiegato – e potesse prevedere le iniziative, come è avvenuto a Parigi, nei grandi centri coi monumenti delle nostre città: penso alla Torre e a Piazza dei Miracoli a Pisa, penso a Santa Croce a Firenze, penso a piazza del Campo a Siena, ma ne posso dire tante e tante altre". Secondo Mazzeo "in 16 anni bisognerebbe fare tutta una serie di infrastrutture. Io direi che alcune infrastrutture vanno fatte indipendentemente dalle olimpiadi: investire nello sport è fondamentale. Bene ha fatto il presidente Giani, ha l’assemblea legislativa che lo sostiene con forza. Ora penso sia il tempo di incontrare anche il Governo, il Coni, di provare a costruire insieme questa proposta".

Dabiele Bernardini