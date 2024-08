Lavori sulle strade: la mappa. Oltre 5 milioni di investimenti. Da Ponte all’Abate alla Lucchese

Nella pioggia di soldi che arriveranno sulle strade che sono sotto l’egida della Provincia, come presentato due giorni fa dall’ente di San Leone con investimenti complessivi per circa 23 milioni di euro (tutti in arrivo da fondi regionali, nazionali, europei e Pnrr visto che le casse provinciali continuano a rimanere vuote su questi fronti, e non solo), più di 5 milioni riguardano arterie stradali fondamentali della Valdinievole. Nello specifico, la cifra più corposa è quella per completare la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Ponte all’Abate (1 milione e 450mila euro) anche se il cantiere è già avviato da tempo, seppur con le sue immancabili polemiche, con l’auspicio di rispettare i tempi dei 6-7 mesi per fare tutto quanto e poter riaprire all’inizio del 2025: su questo fronte, però, l’attenzione rimane altissima con istituzioni locali, associazioni di categoria e semplici cittadini che guardano l’avanzamento del cantiere giorno dopo giorno. Un altro dei cantieri più corposi per la Valdinievole è quello che riguarda la messa in sicurezza dell’attraversamento sul Rio Torto lungo la SR435 Lucchese nel territorio di Buggiano: qui la procedura dice che l’appalto è in gara, la speranza è di far arrivare gli operai quanto prima. In questo caso il costo è di 640mila euro ai quali aggiungere i 60mila euro – già investiti dalla Provincia – per i servizi di ingegneria e architettura riferito proprio a questo cantiere.

Sempre sulla Lucchese, ma anche sulla SR436, sono a disposizione i consueti finanziamenti che arrivano dalla Regione (284mila + 272mila euro) per manutenzione ordinaria e ripristini di piano viabile o reticolo idraulico minore. Passando ad altri cantieri, ci sono 311mila euro di asfaltature da dividere fra la Sp40 della Nievole (che raggiunge poi Avaglio e Marliana) e la Sp28 Cantagrillo-Biccimurri che scavalca il Montalbano arrivando fino a Monsummano e 932mila euro che riguardano tutta la zona collinare del San Baronto. In questo frangente, il lotto sulla Sp39 Lamporecchio-Vinci è già stato concluso mentre a ottobre andranno a regime le opere lungo la Sp16 San Baronto-Castelmartini e Sp28 Cantagrillo-Biccimurri (anche qui si tratta soltanto di nuovo asfalto). Infine, altre opere da segnalare la manutenzione – già rimandata un paio di volte fra l’altro – del ponte del Duomo sul torrente Pescia nella cittadina dei fiori (300mila euro in tutto) e la messa in sicurezza del cavalcavia su via del Cassero e i ponti sui fossi Borra e Salsero lungo la Sp26 Camporcioni, una delle strade più pericolose della provincia, per un totale di 700mila euro.

S. M.