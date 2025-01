Lavori sulla Camporcioni: "Provincia investe 1,6 milioni"

Le unioni comunali del PD di Chiesina Uzzanese, Monsummano Terme e Ponte Buggianese intervengono sul bilancio triennale della Provincia di Pistoia e sui fondi destinati ai lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale Camporcioni. "In una situazione di profonda difficoltà finanziaria, che purtroppo dura da anni, la provincia di Pistoia ha approvato il bilancio triennale 2025–2027 e nel programma delle opere pubbliche si stanzia oltre 1.600.000 euro per interventi di manutenzione anche sulla strada Camporcioni: l’arteria statale principale che collega la Valdinievole da est ad ovest", dichiarano i tre segretari comunali PD, Carlo Cortesi (Chiesina Uzzanese), Alberto Bruzzani (Monsummano Terme) e Andrea Cautillo (Ponte Buggianese). "A questi interventi si aggiungono 780.000 euro per altri interventi anche in Valdinievole. Si poteva fare di meglio? Forse si, ma fino a una riforma serie delle Province sarà difficile. Non intendiamo rispondere alle critiche del centrodestra che in Provincia ha votato contro al bilancio ma, con una discreta faccia tosta, dove governa si vanta dei risultati ottenuti ma non dice che sono stati ottenuti dalla maggioranza di centrosinistra".