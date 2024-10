Lavori di Acque in via Biscolla. Sotituzione di 1,4 km di condotte

Al via in questi giorni un importante intervento sulla rete idrica tra i comuni di Massa e Cozzile e Montecatini Terme, nell’ambito delle azioni di Acque tese al potenziamento degli acquedotti e al superamento delle problematiche legate alle perdite su condotte datate. Il lavoro prevede la sostituzione di circa 1.400 metri di tubazioni lungo via Biscolla e il risanamento delle condotte in alcune sue traverse, per un investimento da oltre 780mila euro. Si tratta di un progetto significativo, coordinato dal gestore idrico del Basso Valdarno e della Valdinievole in stretta sinergia con le amministrazioni comunali interessate.

L’intervento, progettato da Ingegnerie Toscane, si rende necessario in quanto l’infrastruttura in funzione risulta ormai obsoleta, sia a causa delle sue dimensioni ridotte, sia per la vetustà delle condotte. I lavori interesseranno il tratto di via Biscolla che dall’intersezione con via Mazzini scende in direzione sud, per terminare a poche decine di metri dalla rotatoria con via Ponte Monsummano: dopo la realizzazione dei saggi (con cantieri puntuali di dimensioni contenute), le attività partiranno dalla rotatoria con via Galvani per andare verso sud e tornare in seguito sul tratto tra via Mazzini e via Galvani. Per poter svolgere l’intervento in sicurezza, sarà necessario apportare modifiche alla viabilità e alla sosta, puntualmente segnalate sul posto. Per raggiungere il centro commerciale e via Camporcioni, sarà indicata una deviazione consigliata in via Galvani-via Fermi.

"Una volta attivate - spiega il presidente di Acque, Simone Millozzi - le nuove condotte garantiranno la drastica riduzione dei guasti e degli inconvenienti per gli utenti della zona". I lavori includeranno anche la sostituzione degli allacci (circa una cinquantina) e dovrebbero terminare entro marzo 2025; saranno seguiti dalla riasfaltatura delle aree interessate, una volta completato l’assestamento del terreno.