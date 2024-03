Larciano, perde il controllo dell’auto e si ribalta sulla via Francesca

Larciano (Pistoia), 23 marzo 2024 – Spettacolare incidente stradale sulla via Francesca a Larciano (Pistoia), per fortuna senza gravi conseguenze. Per cause in corso di accertamento un'auto si è ribaltata finendo cappottata al centro della carreggiata. La conducente è riuscita a uscire da sola dall'abitacolo.

L'auto cappottata

La squadra dei vigili del fuoco di Montecatini ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l'area circostante coinvolta. Sul posto era presente personale Sanitario del 118 con l’auto medica supportati da un' ambulanza del Soccorso pubblico di Larciano e una pattuglia di carabinieri per i rilievi del caso.