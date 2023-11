L’Anci e la carica dei 700: "Meloni invitata speciale"

Mille amministratori locali, tutti giovani, si riuniscono in città per confrontarsi. A salutarli potrebbe arrivare il presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni. La tredicesima assemblea Anci giovani 2024 si terrà il 9 e 10 febbraio al Teatro Verdi. L’annuncio è arrivato dal sindaco e presidente di Anci Giovani Luca Baroncini, durante il suo intervento all’assemblea dei sindaci tenuta a Genova. Il responsabile dell’amministrazione ha molto lavorato per portare in città il più importante raduno di giovani amministratori a livello nazionale che vedrà Montecatini ospitare circa 700 eletti tra sindaci, assessori e consiglieri comunali provenienti da tutta Italia. La manifestazione prevede la partecipazione di ministri e rappresentanti del Governo, costituendo quindi un’occasione non solo di indotto per le strutture alberghiere e commerciali in periodo di bassa stagione, ma anche di visibilità per la città a livello nazionale. Tra addetti ai lavori, partecipanti e personale dell’organizzazione sono previste oltre mille presenze, di n numero che non dispiacerà affatto ad albergatori e titolari di locali, per il tradizionale confronto annuale sulle buone pratiche delle città italiane e sui temi più cari alle amministrazioni comunali. Quest’anno in particolare si parlerà di Pnrr, ruolo dell’Europa nei confronti dei comuni e strategie turistiche, con un focus particolare sul futuro del termalismo italiano e sulle cure termali. Baroncini è molto soddisfatto di aver potuto annunciate l’appuntamento .

"Sono felice di poter fare questo regalo alla città – sottolinea – oltre a poter far vedere le nostre bellezze a centinaia di amministratori di altre regioni con cui possiamo avviare collaborazioni e scambi turistici e scolastici. Sarà un week end lungo in cui i media e le tv nazionali parleranno della città e racconteranno le nostre eccellenze, oltre che un’occasione di confronto e crescita con altre realtà. Ringrazio la struttura di Anci e tutti i dipendenti che lavoreranno all’evento e il mio coordinamento nazionale. Questo appuntamento è la dimostrazione che i ruoli che ho l’onore di ricoprire gratuitamente al di fuori del comune non sono una targhettina per me, ma diventano un valore aggiunto per Montecatini Terme. E questo è solo il primo esempio. Prima di Natale arriverà un’altra bella notizia per la città".

Daniele Bernardini