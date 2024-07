La T Gema scatenata. Toscano è il quinto colpo

Il mosaico de La T Tecnica Gema Montecatini è ormai prossimo al completamento. Ieri la società presieduta da Alessandro Lulli ha annunciato il quinto rinforzo, che sommato alle conferme di Savoldelli, Di Pizzo e Passoni va a comporre otto decimi del roster che sarà agli ordini di coach Marco Del Re.

Si tratta di Daniele Toscano, esterno classe 1993 che torna a giocare un campionato di Serie B dopo otto anni vissuti nella seconda categoria cestistica italiana, prima a Torino e poi a Cento, squadra che lo ha lasciato partire non senza remore viste le quattro stagioni giocate da protagonista con la canotta della Benedetto XIV: "Daniele Toscano è il quinto acquisto dell’estate per La T Gema. Trentuno anni da compiere il 1 settembre, 200 cm per 98 Kg, è reduce da otto stagioni consecutive in A2, dove si è sempre messo in evidenza per le sue doti di grande agonista e di fighter, ma anche con carisma e caratteristiche da ottimo "collante" – si legge nel comunicato diffuso dal club termale - Nelle ultime due stagioni Daniele ha giocato a Cento in A2, dove è stato anche capitano dal settembre 2023, e dove ha totalizzato una media di 6.9 punti, 5.5 rimbalzi. In precedenza ha giocato dal 2019 al 2022 a Torino, sempre in A2, arrivando a sfiorare gli 8 punti e i 4 rimbalzi di media in tre anni di grande impatto".

Il suo esordio nei senior risale ormai a 13 anni fa: nella stagione 2011-2012 fa qualche comparsata in Divisione Nazionale A con la canotta della Benacquista Assicurazioni Latina, poi il passaggio a Matera in DNB, successivamente Toscano "approda" nella nostra regione vestendo i colori di Cecina prima e Bottegone poi. E’ proprio nell’hinterland pistoiese che Toscano si afferma come uno degli elementi più interessanti della cadetteria, pronto ormai per il salto in Serie A2 che si materializza con la chiamata di Legnano nel 2017 e prosegue poi a Rieti, Torino e Cento. Oltre ad essere un elemento di "garra" e leadership Toscano ha caratteristiche tecniche complementari a Passoni e D’Alessandro: con lui in campo coach Del Re potrà attingere ad una vasta gamma di soluzioni tattiche da adottare a secondo delle situazioni che si presenteranno a gara in corso.

Le operazioni della Pallacanestro Montecatini continuano nel frattempo anche in uscita: la società rossoblù ha salutato Kirill Korsunov, che nella stagione passata si è rivelato un po’ a sorpresa uno dei pilastri della formazione allenata da Del Re. Catapultata in quintetto dopo l’infortunio di Angelucci, l’ala estone di formazione italiana si è conquistata il posto grazie ad un solido rendimento da 5.7 punti e 3.5 rimbalzi di media in 20 minuti di utilizzo. A questo punto mancano solo due tasselli per completare l’organico dei "leoni" termali, entrambi nel ruolo di guardia. Non ci sono più dubbi ormai: uno di questi dovrebbe essere Mateo Chiarini, MVP dell’ultima regular season di B Nazionale.

