La compilation Voci d’oro 2024. Grande serata di solidarietà

Un evento speciale che celebra la musica e la solidarietà. La compilation Voci D’Oro 2024 verrà presentata con un grande Galà oggi alla Grotta Maona di Montecatini. Durante la serata, si terrà un concerto live con la partecipazione di tutti i cantanti che hanno contribuito alla compilation, ognuno dei quali avrà l’opportunità di esibirsi con il proprio brano. L’evento sarà un’occasione unica per celebrare il talento musicale e raccogliere fondi a sostegno di una causa nobile. L’intero ricavato delle vendite del cd verrà infatti devoluto all’Associazione Casa del Sole Onlus, che dal 1966 si prende cura di bambini e ragazzi con disabilità (paralisi cerebrale infantile, autismo, ritardi cognitivi). La compilation verrà promossa sui principali portali musicali, radio, televisione e stampa, e sarà presente nelle principali manifestazioni musicali italiane, tra cui il Festival di Sanremo, il Mei di Faenza, e le fiere del disco.

Maria Angela Arcangeli è molto soddisfatta per il progetto. "In questo periodo di festa – spiega l’organizzatrice della manifestazione – quale migliore occasione per fare un regalo speciale e ricco di significato? Il cd Voci D’Oro 2024 non è solo un prodotto musicale di alta qualità, ma anche un gesto di solidarietà. Regalare questo cd vuol dire contribuire a una causa importante e portare la magia della musica nelle case dei vostri cari. Un dono che fa bene al cuore e che celebra la bellezza della musica e l’aiuto verso chi ne ha bisogno. Scambiarsi auguri di Natale e fare un regalo che unisce passione musicale e solidarietà: un gesto che renderà il vostro Natale ancora più speciale. Buon Natale e che la musica possa accompagnarvi nel nuovo anno".