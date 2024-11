La commemorazione del 1° novembre

Il vicesindaco Beatrice Chelli ha ricordato i caduti nelle due guerre mondiali, ieri, in rappresentanza del Comune, depositando una corona di fiori nella lapide che ricorda i caduti di Montecatini nei due terribili conflitti. Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’Associazione Nazionale partigiani italiani. Chelli, per la prima volta a rappresentare l’ente in un appuntamento del genere, era visibilmente commossa. Il vicesindaco ha ricordato anche tutti i defunti. Alla cerimonia organizzata al cimitero comunale di via Cividale hanno partecipato anche alcuni reduci molto anziani della Seconda guerra mondiale, accompagnati dai loro parenti, per ricordare gli amici persi durante il terribile conflitto.

Anche tra i nostri concittadini ci sono stati protagonisti di episodi eroici durante queste sanguinose guerre, che tutti sperano di non dover affrontare più per difendere il nostro paese e tutelare la pace ovunque.