La carica di Fratelli d’Italia. Obiettivo primo partito nel nuovo governo Baroncini

Fratelli d’Italia punta a essere il partito più votato alle prossime elezioni amministrative e a prendere la guida delle forze della coalizione nell’assemblea. Sono 16 le persone della lista a sostegno del sindaco uscente Luca Baroncini. All’incontro, oltre a lui e ai candidati, erano presenti anche il senatore Patrizio La Pietra, sottosegretario alle risorse agricole, e Ilaria Michelucci, coordinatrice di FdI per Montecatini. "I nostri valori guida in questi cinque anni di amministrazione – ha esordito quest’ultima – sono stati coerenza, serietà e competenza. E lo saranno anche nel prossimo mandato. Grazie a noi l’impiantistica sportiva ha conosciuto nuova vita, mentre il mondo della scuola ha ricevuto un’attenzione particolare. Non credete a chi dice che i fondi dello Stato sono stati dati a tutte le amministrazioni, perché le cose non stanno cosi".

La Pietra, rinnovando i suoi apprezzamenti personali e politici a Baroncini, non ha nascosto gli ambiziosi obiettivi di Fdi. "Puntiamo a diventare il primo partito della coalizione di centrodestra – ha esordito – e questo comporterà’ una grande assunzione di responsabilità’ da parte degli eletti". Ecco i nomi dei candidati per il consiglio comunale della lista di Fratelli d’Italia: Alessandro Sartoni, Elena Chiuchiolo, Andrea Lanza, Lucrezia Severi, Florence Elda Louis, Virgilio Magrini, Fabrizio Macaione, Giuseppe Logoteta, Anna Laura Bettini, Cinzia Giorgi, Federica Rastelli, Claudia Barbera, Mateiu Ovidiu Stefan, Edoardo Baldaccini, Patrik Pili, e Guido Iozzelli.