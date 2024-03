"Il talento di Nicola può fare la differenza" Antonio Lorenzetti, noto come Hulk per il suo fisico e l'esplosività in campo, è il collante del gruppo Herons. Con Mastrangelo un rapporto fraterno, ma in campo ognuno dà il massimo per la propria squadra. Dopo la vittoria in Coppa Italia, si preparano per un trittico impegnativo.