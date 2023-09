Il nuovo parcheggio pubblico. Avanzano i lavori in via Giusti. Nasceranno 29 posti macchine

Nuovi cantieri a Pieve a Nievole. È stato avviato l’intervento di costruzione del nuovo parcheggio pubblico di via Giusti, che rientra nel secondo pacchetto di lavori compensativi del raddoppio della ferrovia, ottenuti nel corso della precedente legislatura dal sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti. "Una fase molto delicata quella – fa sapere il sindaco Diolaiuti – che vide la riapertura delle trattative con RFI per giungere ad un nuovo ed ulteriore accordo siglato nel 2017 tra comune di Pieve a Nievole, comune di Monsummano, Regione ed RFI, accordo che in aggiunta alla strada di ricucitura al Minnetti e al sottopasso in via Bonamici pattuiti dalla precedente amministrazione, ha visto aggiungere: il parcheggio pubblico in via Giusti, la riqualificazione nel centro di Pieve dalla ex stazione al passaggio a livello di via Marconi, il sovrappasso ciclo pedonale da via Nova per la cui realizzazione già in sede dei lavori di messa in sicurezza della Nievoletta e necessario spostamento dell’acquedotto, è stato portato avanti un lavoro sinergico tra RFI, Cemes, Acque Spa e amministrazione comunale, la rotonda in cima a via Cantarelle, quella al semaforo a Monsummano e la trasformazione della strada di raccordo al Minnetti da sottopasso a cavalcavia".

Il nuovo parcheggio in via Giusti viene realizzato da RFI nel terreno rimasto libero e compreso tra il nuovo cavalcavia e i due fossati Bellintona e Tegolaia. Ospiterà 29 posti auto, di cui due per disabili, pavimentati in autobloccanti con corsie di manovra bitumate. Avrà ingresso e uscita su via Giusti nel tratto a senso unico e per le varie opere idrauliche presenti che hanno messo maggiormente in sicurezza la zona dal punto di vista del rischio idrogeologico, vi sono alcune fasce di rispetto che saranno mantenute a verde. "Con tale intervento – chiosa il sindaco – si andrà ad arricchire la disponibilità di stalli di sosta nelle zone centrali del paese, vista anche la recente attivazione del parcheggio di via Donatori del Sangue, recuperando ampiamente il ridimensionamento del parcheggio di Via Como, oggi in parte occupato dalla nuova rotatoria, che comunque - a completamento dei lavori - potrà ospitare una dozzina di veicoli".

Arianna Fisicaro