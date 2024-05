Il confronto sui progetti. Turismo, sport e sicurezza. I candidati dicono la loro

"Il Comune di Montecatini ha bisogno di rilanciare le sue ambizioni, accrescendo il suo livello di competitività. Per riuscirci, deve fare leva sui suoi elementi di forza. Noi crediamo che la Dm&Mo, la presenza di impianti sportivi all’altezza e una gestione adeguata della sicurezza siano passaggi angolari per l’agenda dei futuri amministratori". A dirlo è il presidente di Confcommercio Pistoia e Prato, Gianluca Spampani, che interviene ad un paio di settimane circa dalla tornata elettorale. L’associazione insieme a Federalberghi-Apam, ha organizzato un confronto con i candidati a sindaco, oggi pomeriggio, alle 17, al Tuscany Inn, in via Cividale 86/E. "Sarà l’occasione – spiega Spampani – per orientare i candidati circa le priorità espresse dai nostri settori, motore centrale di sviluppo per il territorio".

Al primo posto nella lista degli interventi non rinviabili, la casella spuntata è quella del turismo. "Sosteniamo ormai da molto tempo, in linea con quanto emerso dal piano strategico di competitività – prosegue il presidente di Confcommercio Pistoia-Prato, che abbiamo condiviso con tutti i soggetti interessati la necessità che il territorio si doti di una Dm&Mo (Destination management & marketing organization), un organismo capace di gestire i flussi turistici in entrata con logiche manageriali, oltre che di programmare il futuro con competenze specifiche". Per sostenere questa ambizione, sottolinea l’associazione, servono anche strutture all’altezza.

"Penso specialmente alla partita degli impianti sportivi – prosegue Spampani - perché quello è un segmento rispetto al quale la città possiede carte importanti da spendere. La volontà di manifestarsi più competitivi passa anche da qua". Poi c’è il nodo, altrettanto cruciale, della sicurezza. "Non è possibile nascondere il fatto – prosegue Spampani – che il tema della mancanza di sicurezza, reale e percepita, infici oggi pesantemente le possibilità di sviluppo del tessuto commerciale, le prospettive in termini turistici e quelle che riguardano la residenzialità. Per ripristinare una situazione di serenità collettiva è quantomai necessario un giro di vite".

Da.B.