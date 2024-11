Il centrodestra esulta per gli arrivi: "Decisivo il dialogo di Baroncini"

"I rinforzi per la questura di Pistoia e quindi anche per commissariato di Montecatini Terme sono frutto dell’impegno del governo Meloni per reintegrare gradualmente gli organici delle forze dell’ordine dopo che per anni con la sinistra erano state tagliate risorse e quindi assunzioni. Ci fu un dialogo tra l’allora amministrazione Baroncini e il sottosegretario agli interni Nicola Molteni che ringraziamo per aver pensato anche alla provincia di Pistoia. Ringraziamenti che estendiamo al questore Marco Dal Piaz per aver considerato come sempre fa le urgenze della nostra città".

Il centrodestra rivendica il merito delle azioni politiche fatte lo scorso aprile, proprio a ridosso delle elezioni amministrative, che hanno portato alla decisione del ministero degli interni di inviare sette agenti in prova a Montecatini. E l’attuale maggioranza politica alla guida della città viene accusata di aver detto nei mesi scorsi che i rinforzi sarebbero stati insufficienti, mentre ora esultano. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia sottolineano l’importanza del lavoro svolto dai loro rappresentanti nell’esecutivo. Un ringraziamento speciale viene rivolto a un’organizzazione sindacale che si è molto data da fare sul tema del personale in città. "Come più volte sottolineato dal sindacato della polizia Coisp – prosegue il centrodestra – sappiamo che questi graditissimi arrivi vanno a iniziare un reintegro numerico, ma rimane il sottodimensionamento figlio di quelle scelte politiche della sinistra di governo negli anni passati. Tanto è vero che lo scorso aprile quando uscì la notizia degli 11 agenti assegnati dal governo Meloni alla nostra provincia, la sinistra ci attaccò dicendo che erano insufficienti viste le perdite numeriche negli anni. Oggi gli stessi che ad aprile sminuirono la notizia esultano e si vantano per la medesima notizia. Siamo davvero nel mondo al contrario…"

Da. B.