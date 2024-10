Fondazione Turismo, verso le nomine dei vertici: presidente e consiglieri

Montecatini Terme, 18 ottobre 2024 – Il Comune porta avanti a grandi passi la procedura per rendere operativa la Fondazione Turismo, dopo l’approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto, votati nella penultima seduta del consiglio. Scade il 28 ottobre, alle 12, il termine per la presentazione per la manifestazione di interesse per la nomina del presidente e dei due consiglieri, espressione dell’ente, e del sindaco revisore unico della nuova Destination Management Organization. L’amministrazione, prima di decidere, vuole valutare il maggior numero possibile di figure professionali presenti sul mercato. Per quanto riguarda il presidente della Fondazione Turismo e i due consiglieri la valutazione è aperta ai soggetti titolari di un diploma di laurea triennale o magistrale o specialistica o di una laurea quadriennale conseguita nel vecchio ordinamento.

L’ente cerca figure dotate di “comprovata competenza tecnica, giuridica, o amministrativa ed esperienze professionali maturate nell’amministrazione pubblica o nel settore privato, adeguata alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire, risultante da apposito curriculum vitae che dovrà essere obbligatoriamente allegato alla domanda di candidatura”. In merito al revisore unico, l’amministrazione cerca una persona “iscritta al registro dei revisori legali e in possesso di una competenza tecnica, giuridica, e amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche dell’ente o specifiche esperienze maturate, risultante da un apposito curriculum”.

I bandi pubblicati dall’ente, che riportano anche le cause di incompatibilità relativi a questi ruoli, si trovano sul sito www.mct.it . “La Fondazione si occuperà di promuovere lo sviluppo del turismo, in ogni sua forma, modalità, mezzo ed accezione, in termini di attività di informazione e accoglienza turistica, nonché di servizi, quali il marketing turistico, le attività di crescita del sistema locale, l’informazione e l’assistenza ai turisti in tutte le sue forme”. Sono questi alcuni degli scopi inseriti nello statuto della nuova Destination Management Organization (Dmo), approvato durante il consiglio comunale tenuto a fine settembre. La fondazione punta anche a incrementare la competitività e lo sviluppo promuovendo azioni, attività di ricerca e utilizzando altri strumenti. Il fondo unico iniziale che arriverà dal Comune, promotore e unico socio, al momento, della fondazione, sarà di 70mila euro, di cui 50mila per il fondo di dotazione e 20mila per quello di gestione. Il Comune sta lavorando anche al business plan e alla convenzione tra amministrazione e Dmo che sarà portata in votazione intorno alla fine dell’anno.

Daniele Bernardini