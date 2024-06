Dimensione Corse trionfa a Reggello

Dimensione Corse è ancora protagonista. La scuderia pistoiese si è elevata nel confronto a squadre espresso dal Rally di Reggello, appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 7 ambientato sulle strade del Valdarno fiorentino. Un risultato concretizzato attraverso le performance dei portacolori in gara, cinque tra confronto moderno e storico. A conquistare la quinta posizione assoluta è stato Carlo Alberto Senigagliesi, il recordman della manifestazione con sei vittorie all’attivo. Al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo, il pilota di Pomarance si è reso interprete di una condotta crescente, rivolta alle alte sfere della classifica. Vittoria di classe S1600 per Michele Rovatti, sulla Renault Clio condivisa per la prima volta con Andrea Calandroni. Il driver portacolori di Dimensione Corse ha inoltre concluso in ottava posizione assoluta ed al comando nel confronto a due ruote motrici.

Spettacolo lo ha assicurato la Citroën DS3 WRC di Massimo Beltrami, in coppia con Marco Menchini. Il pilota svizzero ha concluso decimo, all’esordio sulle strade fiorentine.

Nel confronto storico, valido per il Trofeo Rally di Zona 3, sul terzo gradino del podio di 4° Raggruppamento sono saliti Alberto Nocentini e Marco Guerretti, con il pilota che è tornato al volante della Alfa Romeo 33 dopo il debutto sulle strade del Tuscany Rally di inizio stagione.

Dalla Coppa Rally di Zona 3 alla ’Zona 1’, dalla Toscana alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola per la sessantesima edizione del Rally Valli Ossolane, appuntamento che ha visto alla partenza ben diciassette equipaggi di Dimensione Corse. In un contesto record, come qualità e quantità, la scuderia pesciatina si è classificata quinta in un confronto che ha coinvolto trentadue rappresentative. A prevalere nel confronto di classe Rally4/R2 sono stati Claudio Rizzato e Andrea Galantucci, su Peugeot 208 R2. Nella stessa categoria si sono posti in evidenza Alessio Cannavale e Giulia Muffatti, portacolori impegnati, su Peugeot 208 R2, nell’ottica di veicolare attraverso lo sport un messaggio a favore della donazione di midollo osseo. L’equipaggio ha concluso in quarta piazza, davanti ai compagni di scuderia Fabrizio Dinetti e Pietro Monti, anch’egli su Peugeot 208. Debutto soddisfacente, sulla Renault Clio S1600, per Alan Parianotti, quarto di classe con Alessandro Rossi alle note. Arrivo carico di agonismo, espresso su Peugeot 106 K10, per Donato Barazzetti e Rino Balassi. Vittoria di classe N2 per Christian Levati e Arianna Pitto, su Peugeot 106. Una classe carica di competitività che ha visto, in quinta posizione, Giuliano Antonioli e Simona Zampese, su Citroën Saxo. In seconda posizione di classe A5 hanno concluso Umberto e Martina Vallo, padre e figlia impegnati sui sedili della Rover MG ZR 105.