Contro l’albero con la bici. Ciclista salvato

Doveva essere un sabato come tanti, uno di quelli dove con la bici puoi organizzare una escursione per salire in montagna e col massimo rispetto per la natura puoi pedalare nel bosco lungo i sentieri appositamente segnalati. E invece per un cinquantaquattrenne della zona il percorso si è fermato nei pressi della Madonna de Tamburino quando per cause accidentali ha perso il controllo della sua bici ed ha sbattuto contro un albero, un grosso castagno. Era quasi mezzogiorno quando l’uomo, che era in compagnia di un gruppo di appassionati di mountain bike che tradizionalmente frequentano la montagna in Valleriana, è caduto a terra rovinosamente lamentando dolori in varie parti del corpo, dagli arti superiori agli inferiori, al torace per cui è stato allertato il 112 che ha inviato sul posto una ambulanza della Misericordia di Pescia, l’automedica, il Pegaso e anche una squadra dei vigili del fuoco in quanto la strada che porta al Santuario della Madonna del Tamburino è in evidente stato di scarsa manutenzione, con i fossi che attraversano la carreggiabile molto profondi ed i sassi affioranti che non rendono adatta la circolazione a mezzi di primo soccorso. La strada è impegnativa anche per i veicoli a con quattro ruote motrici.

I sanitari arrivati con poche difficoltà hanno prestato le prime cure al malcapitato ed una volta immobilizzato lo sfortunato ciclista è stato imbracato sul verricello dell’elisoccorso Pegaso che lo ha poi trasportato in codice giallo all’ospedale fiorentino di Careggi.

Stefano Incerpi