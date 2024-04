Beni confiscati alla mafia. Ecco i dettagli dei progetti finanziati dalla Regione

Quei progetti trasformeranno beni che appartenevano alla criminalità in opere utili per i cittadini della Valdinievole o andranno a migliorare servizi già esistenti. La notizia, che avevamo anticipato ieri sulle nostre colonne, è quella relativa ai contributi per il recupero di beni sottratti alla criminalità organizzata. A Chiesina Uzzanese andrà il contributo più alto erogato dalla Regione. L’amministrazione di Fabio Berti, utilizzando il finanziamento di un milione di euro a disposizione nel triennio 2024-26, creerà un centro di aggregazione intergenerazionale. La soddisfazione è senza dubbio molto alta, come dimostrano le dichiarazioni del sindaco. "Il procedimento per la confisca del bene è iniziato nel lontano 2019 con tutti gli step burocratici del caso – spiega Berti - da subito ci siamo attivati. Fondamentale è stato il lavoro svolto dagli uffici e la collaborazione con il curatore fallimentare nominato per la cura e la gestione dell’immobile. Un ringraziamento va al nostro presidente Eugenio Giani, da sempre disponibile e presente, pronto ad ascoltare le esigenze di una piccola comunità come la nostra". A Chiesina verrà realizzato un luogo destinato all’Arte in ogni sua forma, prevedendo l’inclusione sociale della comunità, sia giovane che meno giovane, in progetti che riguardino arte visiva, pittura, musica, teatro, esposizioni, mostre e simili; verrà creato uno spazio aperto, nel quale coinvolgere enti del terzo settore e cooperative sociali per la gestione, dove la comunità si ritrova e vive il paese in un ambiente dove l’espressione artistica ne è il contesto principale, favorendo pertanto azioni di promozione della cittadinanza attiva e partecipazione.

Anche Daniele Bettarini, sindaco di Buggiano, esprime soddisfazione per i finanziamenti ottenuti nell’ambito dei finanziamenti per la ristrutturazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata. "I 347mila euro che saranno erogati dalla Regione – sottolinea – saranno usati per la realizzazione del comando del servizio associato di polizia municipale che sorgerà a Pittini, davanti alla sede di Italpork. Tra l’altro, la Società della Salute della Valdinievole, tramite il Pnrr ha ottenuto i fondi per creare una residenza per portatori di handicap in un altro edificio sottratto alla malavita, che concederemo in gestione per vent’anni". Anche Marzia Niccoli, sindaco di Massa e Cozzile, è soddisfatta per il contributo da 290mila euro, destinato all’edificio di Macchino che ospita i ragazzi del Gruppo Valdinievole in recupero dagli stupefacenti. "E’ previsto il rifacimento degli impianti, come quello di riscaldamento – sottolinea –. Il tutto nell’ottica del rispetto dell’ambiente, con l’ausilio delle più moderne tecnologie".

Daniele Bernardini