Baroncini, fronte unito. Obiettivo riconferma

MONTECATINI TERME

Matteo Salvini, leader della Lega, lo ha già ufficializzato nelle ultime settimane. Luca Baroncini, sindaco uscente sostenuto dal Carroccio, Fratelli d’Italia e Forza Italia, sarà candidato alle elezioni di quest’anno per conquistare il secondo mandato. Niente corsa per la Regione, incarico a Strasburgo o nomina in qualche ente: il ministro dei trasporti ha piena fiducia in lui e vuole che completi il lavoro iniziato a Montecatini nel 2019. Il sindaco uscente è ormai un personaggio di primo piano della Lega in Toscana, soprattutto dopo l’elezione a segretario regionale. La guida di Montecatini rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello per il Carroccio, che non vuole perderla assolutamente. A sostenere Baroncini, nonostante le preoccupazioni iniziali, ci sarà anche ’Montecatini al Centro’, la nuova associazione politico-culturale promossa dall’ex sindaco Alberto Lapenna e dal presidente del consiglio Giovanni Spadoni. "Stiamo lavorando con impegno per mantenere l’unità politica del centrodestra – conferma Lapenna – vogliamo arrivare uniti ad affrontare questo appuntamento". Sembra allontanarsi, così, la possibile candidatura a sindaco di Lapenna, che potrebbe causare seri grattacapi al centeodestra. Fratelli d’Italia non ha ancora fatto dichiarazioni ufficiali in merito alla ricandidatura di Baroncini, ma l’accordo dovrebbe essere annunciato a breve. Se l’attuale trend nazionale dovesse essere confermato anche alle elezioni amministrative , il partito di Giorgia Meloni potrebbe diventare la prima forza politica del centrodestra, se non la prima di tutto il panorama politico. Baroncini, se riconfermato, dovrebbe di conseguenza creare la giunta in base a nuovi equilibri. Attesa anche per il sostegno da parte di Forza Italia. Gli azzurri vengono dati come certi nel sostegno al sindaco uscente: il loro annuncio ufficiale sarebbe questione di pochissimo tempo.

Daniele Bernardini