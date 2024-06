Al Marchi la consegna delle borse di studio intitolate a Paolo Signori

Il salone all’ingresso dell’Istituto Tecnico Statale Marchi ha ospitato la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a Paolo Signori. L’iniziativa è nata nel 2018/2019, quando la famiglia Signori, in memoria del figlio, decise di effettuare una donazione di 20mila euro alla scuola. L’obiettivo della borsa di studio è valorizzare l’eccellenza, in particolare nei risultati in economia aziendale, sostenendo studenti capaci, educati e intuitivi. Destinatari del premio, quegli studenti delle classi terze, quarte e quinte che hanno conseguito una valutazione finale pari o superiore a otto, con un voto in economia aziendale non inferiore a otto, che ricevono un buono finalizzato all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi per la didattica, e quelli che si sono distinti per disciplina, serietà, rigore nel comportamento ed eccellenza nei risultati con un premio impiegabile per sostenere esperienze formative di apprendimento ed arricchimento di conoscenze ed abilità, anche attraverso viaggi di studio in Italia e all’estero. Oltre al voto, quindi, pesano nella scelta della commissione la partecipazione ad attività extracurriculari organizzate dalla scuola, la partecipazione, con buon esito, a percorsi di PCTO, e l’assenza di provvedimenti disciplinari individuali. La commissione preseduta dalla dirigente Anna Paola Migliorini e formata da Pietro Virgilio e Anna Maria Giorgetti, con Edoardo Fanucci nel ruolo di curatore e Monica Gaggiottini, come coordinatrice del dipartimento Economia Aziendale, ha assegnato il primo posto a Serxho Xhebexhiu, il secondo ad Alessia Gigli, il terzo a Valentina Sino, e il quarto, a pari merito, ad Abatsam Mubashar, Gianfranco Enrico Caruso Nunez, Luigi Qiu, Vladyslava Spadoni, Luis Gian Marco Velazco, Youness Bellaly, Wenhui Zao, Matteo Tafani, Lucy Qiu, Zana Uruci e Tatiana Omezzolli.

Emanuele Cutsodontis