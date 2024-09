Abbandono dei rifiuti. Arrivano gli ispettori. Alia in prima linea: "Controlli capillari"

Un servizio voluto fortemente dal Comune di Pieve a Nievole, basato su controllo, continua verifica e lotta ai rifiuti abbandonati. E’ stato presentato attraverso una conferenza stampa il nuovo progetto che partirà a breve sulla tutela dell’ambiente. Un’iniziativa che vedrà operativi sul territorio gli ispettori ambientali di Alia Multiutility, figure che operano in sinergia con la Polizia Municipale per garantire il rispetto delle normative ambientali e del decoro urbano al fine di contrastare l’errato conferimento dei rifiuti. Alla presenza del sindaco Gilda Diolaiuti, del vicesindaco e assessore all’ambiente Erminio Maraia e del direttore dell’area controllo e rendicontazione servizi Alia Simone Boschi, sono state affrontate diverse tematiche, tra presentazione dei progetti, obiettivi da perseguire e bilanci.

"L’introduzione degli ispettori ambientali è un fenomeno che non deve in nessun modo intimidire i cittadini ma deve essere uno stimolo a migliorare in generale la qualità dell’ambiente e la vivibilità urbana – afferma Diolaiuti –. L’obiettivo è quello di ottimizzare in maniera capillare il sistema di raccolta dei rifiuti, rafforzando senso civico e rispetto per il territorio attraverso un interscambio tra le persone e gli ispettori stessi". Insomma, un controllo organizzato e dettagliato, sviluppato attraverso l’azione condivisa ma che non può prescindere dalla stesura di alcuni progetti. "In accordo con l’Amministrazione abbiamo redatto tre progetti – spiega Boschi –: il primo sono i controlli antidegrado, un’iniziativa pensata per garantire e migliorare il decoro nelle strade del centro storico con particolare attenzione ai cestini getta-rifiuti, ai cassonetti per gli abiti usati e alla campane stradali. Il secondo consiste nel ’Pronto intervento ambientale’ e vedrà scattare tempestivi controlli nel caso di segnalazioni inviate da cittadini, Comune e Polizia Municipale ed infine il terzo progetto dal titolo ’Pieve a Nievole pulita’ che ruoterà attorno ad azioni di pattugliamento e lotta contro l’abbandono dei rifiuti. A proposito di segnalazioni e di comunicazione tra ispettori e cittadini Alia mette gratuitamente a disposizione Aliapp, l’app di Alia. Si tratta di un mezzo interattivo con moltissime funzionalità attraverso il quale gli utenti potranno effettuare segnalazioni sui rifiuti abbandonati, cestini pieni e mancati ritiri, allegando anche foto e ricevendo feedback sulla rimozione. Con questa iniziativa Pieve a Nievole diventa il 28esimo Comune della Toscana centrale a fare affidamento sugli ispettori ambientali – conclude – con un bilancio in questi primi sei mesi del 2024 estremamente positivo".

Leonardo Meacci