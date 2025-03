Trova tutto in un attimo con gli AirTag di Apple: il bundle da 4 pezzi lo paghi solo 99€ (-23%)

Se hai sempre paura di perdere le chiavi, lo zaino o altri oggetti importanti, il bundle comprendente 4 AirTag di Apple è la soluzione perfetta per le tue esigenze.

Con uno sconto del 23% su Amazon, puoi acquistarlo a soli 99,00€, un’occasione da non lasciarti sfuggire per dotarti di un sistema di tracciamento affidabile, preciso e completamente integrato con il tuo ecosistema Apple.

Il bundle di 4 pezzi di AirTag è in offerta su Amazon: oggi lo paghi soltanto 99,00€

Gli AirTag funzionano tramite l’app Dov’è, permettendoti di localizzare in pochi secondi qualsiasi oggetto a cui li hai agganciati. Se non trovi il portafoglio o hai dimenticato la borsa da qualche parte, basta aprire l’app sul tuo iPhone e vedere immediatamente la posizione esatta. Se sei nelle vicinanze, puoi anche attivare il suono integrato per ritrovarlo più velocemente.

Il chip Ultra Wideband garantisce una precisione di localizzazione incredibile grazie alla tecnologia proprietaria, disponibile su tutti gli iPhone con chip U1. Se l’oggetto smarrito è più lontano, la rete Dov’è sfrutta milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo per individuarlo, senza compromettere la tua privacy. Tutti i dati di tracciamento sono criptati e anonimi, quindi nessuno potrà accedere alla tua posizione o a quella dei tuoi AirTag.

L’installazione è immediata: basta avvicinare l’AirTag all’iPhone e verrà automaticamente riconosciuto, permettendoti di assegnarlo a un oggetto e iniziare subito a utilizzarlo. La batteria dura oltre un anno e può essere facilmente sostituita quando necessario. Il design compatto e resistente agli schizzi lo rende perfetto per qualsiasi utilizzo, anche all’aperto o in situazioni di viaggio.

Se viaggi spesso o semplicemente vuoi avere sempre sotto controllo i tuoi oggetti più importanti, questo è il momento perfetto per acquistare il bundle comprendente 4 AirTag a soli 99,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, grazie allo sconto del 23%.