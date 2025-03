Trapano avvitatore a batteria con 53 accessori in DOPPIO SCONTO Amazon

Splendida occasione per il fai-da-te su Amazon dove protagonista è questo trapano avvitatore a batteria con ben 53 accessori, 2 velocità e 45nm di coppia massima. Grazie al doppio sconto già disponibile nella pagina prodotto potrai acquistarlo a soli 48,44 euro invece di 59,99, con spedizione Prime e consegna in un giorno.

Trapano avvitatore a batteria in offerta: potenza e precisione

Il trapano avvitatore del marchio Hychika è il perfetto connubio tra potenza, compattezza e precisione. Dotato di un motore brushless, significa che mette a disposizione più potenza e meno usura, perché a differenza dei vecchi trapani con motore a spazzole, questo dura fino a 10 volte di più.

Potrai sfruttare una coppia di 45 Nm con 23+1 impostazioni di regolazione con cui lavorare facilmente su legno, metallo e plastica. Le due velocità disponibili (0-400 e 0-1500 RPM) ti daranno l'opportunità di forare e avvitare con una precisione assoluta.

Ottima scelta l'impugnatura ergonomica pensata per darti una presa perfetta in ogni situazione di utilizzo, mentre il design compatto è ideale per lavorare anche negli spazi più stretti e bui. In quest'ultimo caso, interviene anche la provvidenziale luce LED integrata, che illumina l'area di lavoro così da non dover usare una torcia o rischiare di sbagliare.

La dotazione include quindi la batteria agli ioni di litio da 1500mAh ricaricabile, il relativo caricabatterie e ben 53 accessori per affrontare qualsiasi progetto senza dover acquistare altro: avrai punte di ogni misura adatte per ogni genere di materiale ideali per avvitare, forare e fissare ciò di cui hai bisogno.

Non perdere l'occasione di portarti a casa un attrezzo professionale e completo di tutto ad un prezzo incredibile: l'offerta è a tempo limitato, per cui affrettati a completare l'ordine a soli 48,44 euro invece di 59,99. Con la spedizione Prime potrei riceverlo a casa in un giorno, mentre al checkout, se preferisci, c'è persino un'opzione per il pagamento a rate.