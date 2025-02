Taglia, regola e rifinisci con precisione: rasoio elettrico Philips OneBlade con 3 lame originali in maxi sconto

Philips è un'azienda che fa della versatilità uno dei suoi maggiori punti di forza e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto molto interessante su uno dei suoi prodotti legati alla cura personale. Si tratta del rasoio elettrico con tecnologia OneBlade che viene messo in promozione con uno sconto attivo del 37% e che viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 39,99€. Portatelo a casa a prezzo scontato!

Rasoio elettrico Philips: ecco tutti i dettagli e le caratteristiche

Questo rasoio elettrico è dotato di tecnologia OneBlade che permette alla lama dei movimenti estremamente rapidi (12.000 al minuto) e risulta essere efficace anche sui peli più lunghi. Il doppio sistema di protezione, costituito da un rivestimento scorrevole e punte arrotondate, rende la rasatura più semplice e confortevole.

Rifinisci la barba a una lunghezza uniforme con il pettine 5 in 1 (1-5 mm). Crea contorni perfetti grazie alla lama a doppia direzione di taglio e radi facilmente i peli di qualsiasi lunghezza. Massima sicurezza anche nel momento della rasatura senza rischi di fastidiosi (e dolorosi) tagli.

Radi e rifinisci i peli del corpo in qualsiasi direzione con il pettine per il corpo ad aggancio (3 mm) e il sistema di protezione della pelle, per un ulteriore livello di protezione sulle aree più sensibili.

Con il cavo di ricarica USB-A, il rasoio Philips OneBlade può essere ricaricato a casa o in viaggio, perfetto per la tua routine quotidiana e per i tuoi spostamenti. La lama è in acciaio inossidabile e dura fino a 4 mesi di utilizzo. Quando è il momento di una nuova lama, sul blade viene visualizzata un'icona di rimozione.

E dunque, oggi, su Amazon, il rasoio elettrico Philips OneBlade viene messo in offerta con uno sconto attivo del 37% e viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 39,99€. Approfitta della promozione Amazon!