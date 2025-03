Pulizia facile ed efficace con l’idropulitrice BLACK+DECKER ora in promo a meno di 90€

Con le Offerte di Primavera di Amazon si risparmia su tutto o quasi. Anche sulla idropulitrice BLACK+DECKER BXPW1600PE, che con una pressione massima di 125 bar, una potenza assorbita di 1.6 kW e una portata massima di 420 litri all'ora, assicura prestazioni elevate. Nella pratica, con questo accessorio si può facilmente eliminare lo sporco ostinato su cancellate, mobili da giardino, automobili, biciclette e anche piscine. Il costo? Solo 89,90€, consegna inclusa, approfittando dello sconto del 18%.

Alta pressione, massima pulizia: perché acquistare l'idropulitrice BLACK+DECKER

La BXPW1600PE è stata realizzata in modo specifico per affrontare lo sporco più resistente su superfici domestiche esterne. Grazie alla sua pressione massima di 125 bar, riesce a rimuovere fango, polvere, muffe e incrostazioni con estrema facilità, mentre la temperatura massima di alimentazione dell'acqua di 50°C consente di ottenere una pulizia ancora più efficace, soprattutto su superfici particolarmente sporche.

La dotazione di un gran numero accessori, tutti comodamente agganciabili ai supporti integrati sul retro della macchina, rendono la proposta ancora più allettante. Il Patio Cleaner con doppio ugello rotante è perfetto per pulire senza fatica ampie superfici orizzontali e verticali come pavimenti, terrazze e pareti. La spazzola fissa, con le sue setole morbide, è invece ideale per una pulizia più mirata di superfici delicate (auto, vetro e così via) o difficili da raggiungere.

Ma ci sono anche una testina a getto rotante, una a getto regolabile, un kit schiumogeno, una pistola con Total Stop System, un tubo ad alta pressione lungo 6 metri e una lancia ad alta pressione. È chiaro dunque che grazie a questa vasta gamma di accessori, l'idropulitrice BLACK+DECKER riesce ad adattarsi perfettamente a molteplici utilizzi, dalla pulizia di scale e pavimentazioni alla manutenzione di mobili e attrezzi da giardino.

Infine, vale la pena segnalare che, pur essendo molto potente, la BXPW1600PE ha un design compatto e leggero, ed è facile da trasportare grazie alle due ruote da 16 cm di cui è dotata. Non perdere l’offerta: acquista l’idropulitrice a soli 89,90€ in sconto.