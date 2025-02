Proteggi la tua casa con tecnologia smart: videocamera Tapo C230, notifiche in tempo reale e allarme integrato, disponibile ora a un prezzo speciale

Tapo C230 è una telecamera di sorveglianza Wi-Fi per interni che offre un’elevata qualità dell’immagine e una serie di funzionalità intelligenti per garantire sicurezza e controllo in tempo reale. Grazie alla risoluzione 3K da 5MP, alla visione notturna avanzata e alle notifiche intelligenti, rappresenta una soluzione ideale per monitorare la casa, l’ufficio o gli ambienti interni con precisione e affidabilità.

Attualmente disponibile su Amazon a soli 35,99€ con il 16% di sconto, la Tapo C230 è un’ottima scelta per chi cerca un sistema di sorveglianza di qualità senza spendere una fortuna.

Tapo C230: sicurezza avanzata e sorveglianza intelligente a un prezzo conveniente

Questa telecamera di sicurezza è dotata di un sensore da 5MP, che garantisce una risoluzione 3K nettamente superiore ai tradizionali modelli Full HD. Le immagini risultano più dettagliate e nitide, consentendo di distinguere con chiarezza volti e oggetti anche a distanza.

La visione notturna avanzata, supportata da LED a infrarossi e tecnologia di ottimizzazione dell’immagine, permette di avere una sorveglianza efficace anche al buio, fino a una distanza di 10 metri.

Grazie ai suoi sensori avanzati, la Tapo C230 è in grado di rilevare il movimento e inviare notifiche immediate allo smartphone tramite l’app dedicata. Il sistema di rilevamento intelligente permette di distinguere persone, animali o oggetti in movimento, riducendo i falsi allarmi e migliorando la sicurezza. In caso di movimenti sospetti, è possibile attivare l’allarme acustico e luminoso integrato, che scoraggia eventuali intrusi e offre un ulteriore livello di protezione.

Supporta il controllo vocale tramite Amazon Alexa e Google Assistant, permettendo di visualizzare il feed della telecamera direttamente su dispositivi compatibili, come Echo Show o Google Nest Hub. Questa funzionalità rende il monitoraggio ancora più comodo e immediato. Le registrazioni possono essere salvate su scheda microSD fino a 512GB, offrendo uno spazio di archiviazione locale sicuro e accessibile in qualsiasi momento. In alternativa, è possibile sfruttare il servizio Tapo Care, che permette di salvare i video su cloud per una maggiore protezione dei dati.

Grazie all’app Tapo, è possibile accedere alla telecamera da remoto in qualsiasi momento, controllare lo streaming live e gestire le impostazioni di sicurezza direttamente dallo smartphone.

La Tapo C230 è una telecamera di sicurezza Wi-Fi di ultima generazione, perfetta per chi desidera monitorare gli ambienti interni con immagini nitide, notifiche intelligenti e visione notturna efficace. Con funzioni smart, compatibilità con assistenti vocali e archiviazione sicura, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Grazie all’offerta su Amazon a 35,99€, la puoi acquistare al miglior prezzo con spese di spedizione incluse.