Macchina da caffè Cecotec a prezzo shock: display LCD, opzione programmabile e spegnimento automatico a 29,64€

Non puoi fare a meno di bere un buon caffè la mattina appena sveglio o dopo pranzo? Se la risposta è sì, non puoi fare a meno di questa fantastica promozione proposta da Amazon che sconta la macchina da caffè Cecotec del 15%. Parliamo di una soluzione che si contraddistingue grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo visto che dispone di una potenza di 800 W ed è dotata di un apposito sistema che consente di programmarla. Tutto a soli 29,64 euro anziché 34,90 grazie alla promozione limitata attualmente in corso su Amazon.

Macchina da caffè: una soluzione come al bar

Con la macchina da caffè Cecotec non avrai più voglia di andare al bar a prendere un caffè. Non a caso, infatti, parliamo di una soluzione progettata pensando alle esigenze degli utenti che sono alla ricerca di un prodotto ideale e in grado di fare un caffè come quello del bar.

Tra le caratteristiche che contraddistinguono questa macchinetta, infatti, vi è proprio l'opzione programmabile che prepara il caffè automaticamente all'ora desiderata. Non manca inoltre la tecnologia ExtremeAroma e un display LCD retroilluminato che consente di leggere tutte le informazioni senza il minimo sforzo visivo.

Non poca l'attenzione prestata dall'azienda costruttrice visto che il prodotto è realizzato in acciaio inossidabile che ne consente una pulizia rapida e profonda. La capacità di 1,3 litri consente di preparare fino a 12 tazze di caffè senza dover continuamente procedere con l'aggiunta di acqua. Naturalmente non manca la funzione di spegnimento automatico e di conservazione del calore. Infine, per semplificarne l'utilizzo, il serbatoio dispone di un'apertura e include un cucchiaino dosatore.

Non lasciarti sfuggire questa occasione se vuoi veramente avere a portata di mano una macchina da caffè programmabile e perfetta per un caffè sempre caldo. Ricorda che parliamo di una promozione limitata che potrebbe terminare a breve. Approfitta del 15% di sconto su Amazon!