La tua casa al sicuro? Solo oggi la telecamera YI Dome Guard 2K tua per 34,99€

Proteggere la tua casa e la tua famiglia è senza dubbio una priorità, ma sei sicuro di farlo nel modo giusto?

A volte basta un piccolo dispositivo per fare la differenza e, in questo senso, la scelta di una telecamera Wi-Fi interna può rendere la tua vita domestica molto più rilassata. Questi dispositivi avanzati ti permettono di tenere sotto controllo la tua casa, anche da remoto, permettendoti di ridurre lo stress quotidiano quando sei lontano dalla tua famiglia.

Non tutti i modelli di questo settore sono però uguali. Affinché una telecamera di questo tipo sia realmente valida deve offrirti una facile installazione, una configurazione che non richieda l'aiuto di esperti di informatica e magari anche un costo accessibile.

La telecamera YI Dome Guard 2K offre tutte queste certezze (e non solo). Stiamo parlando di un prodotto avanzato che, grazie all'attuale promozione di Amazon, puoi portare a casa spendendo appena 34,99€ rispetto ai 39,99€ di listino.

YI Dome Guard 2K, la telecamera di sicurezza Wi-Fi che si affida all'Intelligenza Artificiale per evitare i falsi allarmi

YI Dome Guard 2K rappresenta la telecamera adatta per essere collocata in modo discreto nella tua abitazione.

Si stratta di un dispositivo che offre una risoluzione a dir poco elevata, pari a 2304 x 1296p in Ultra HD, con funzione per la visione a infrarossi. Di fatto, la telecamera cattura ogni singolo dettaglio a prescindere dal grado di illuminazione.

Il modello di telecamera che stiamo esaminando, si dimostra avanzata tecnologicamente anche grazie all'integrazione del chip basato sull'Intelligenza Artificiale di YI Technology. Questo permette di rilevare movimenti umani, andando a ridurre i falsi allarmi causati dai tanti modelli low cost che affollano il mercato. La connettività è garantita sia tramite Wi-Fi da 2.4 GHz che in modo diretto, tramite cavo Ethernet.

Infine, considera che YI Dome Guard 2K offre due opzioni valide per quanto riguarda l'archiviazione dei filmati. Puoi acquistare una scheda microSD a parte, per mantenere in locale i video registrati, o affidarti al servizio cloud del produttore, con archiviazione su server remoti fino a 30 giorni.

La telecamera in questione, di fatto, si dimostra un tassello fondamentale per la sicurezza della tua abitazione. Grazie alla riduzione del prezzo pari al 13%, puoi fare tuo questo dispositivo avanzato per soli 34,99€.