Il cinema ovunque con il mini proiettore portatile 4K a meno di 70 euro

Il mini proiettore portatile è dotato di app integrate e del sistema operativo Android 11.0; grazie allo sconto del 5% e al coupon del 15% applicabile al checkout, si trova in offerta su Amazon a 69 euro.

Con caratteristiche avanzate come supporto per 4K, la correzione trapezoidale automatica e un design compatto e portatile, questo proiettore è perfetto per trasformare qualsiasi spazio domestico (e non solo) in un cinema.

Il mini proiettore portatile che trasforma casa tua in un cinema

Con una luminosità di 18.000 Lux, il proiettore offre immagini nitide e brillanti, anche in ambienti moderatamente illuminati.

Supporta contenuti in 4K, garantendo dettagli sorprendenti e una qualità visiva immersiva per film, video e presentazioni.

Grazie al sistema Android 11.0 e alle app integrate, puoi accedere direttamente alle piattaforme di streaming come Netflix, YouTube, Disney+ e molte altre ancora, senza bisogno di dispositivi aggiuntivi. La connessione Wi-Fi rende facile e veloce navigare e riprodurre contenuti online.

La rotazione a 180° e la correzione trapezoidale automatica semplificano l’installazione e garantiscono un’immagine sempre perfettamente allineata, indipendentemente dall’angolo o dalla posizione del gadget stesso.

È ideale per proiezioni su pareti, soffitti o schermi esterni. Essendo piccolo risulterà facile da trasportare, perfetto per serate all’aperto, viaggi o utilizzo domestico, ma le sue performance lo fanno rivaleggiare con modelli di fascia alta.

Compatibile con TV Stick, Windows, console di gioco, smartphone e altri dispositivi, il proiettore è estremamente versatile. Puoi connetterlo facilmente tramite porte HDMI, USB o wireless per goderti i tuoi contenuti preferiti su uno schermo fino a 200 pollici.

Con un costo finale di 69 euro, questo proiettore offre funzionalità di alto livello a un prezzo accessibile.

Lo sconto combinato del 5% e del 15% lo rende una delle migliori offerte disponibili su Amazon per un gadget di questa categoria. C’è la consegna celere con il servizio di Prime.