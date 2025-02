Dash cam 4K con visione notturna e controllo via app, più sicurezza sulla strada: offerta limitata

Sei mai stato coinvolto in un piccolo incidente e avresti voluto avere le prove di quanto accaduto? La Dash Cam SIGRILL 4K a soli 39,99€ è la soluzione perfetta per garantire sicurezza e tranquillità ogni volta che sei al volante.

Con la sua risoluzione ultra nitida, cattura ogni dettaglio della strada, offrendo immagini chiare sia di giorno che di notte. Approfitta subito della promo Amazon!

La tua sicurezza sempre al primo posto con la Dash Cam SIGRILL 4K

Grazie alla qualità 4K Ultra HD, ogni ripresa è incredibilmente dettagliata, permettendoti di leggere targhe e segnaletica stradale con estrema chiarezza. La visione notturna migliorata assicura registrazioni luminose e definite anche nelle condizioni di scarsa visibilità, perfetta per i viaggi notturni o le strade poco illuminate.

La tecnologia WiFi e controllo tramite app ti consente di visualizzare e scaricare le registrazioni direttamente sul tuo smartphone senza dover rimuovere la scheda di memoria. Inoltre, la dash cam è dotata di una modalità di parcheggio 24H, che attiva la registrazione automatica in caso di urti o movimenti sospetti quando l’auto è ferma.

Se vuoi proteggerti da situazioni impreviste sulla strada o semplicemente documentare i tuoi viaggi con riprese straordinarie, la Dash Cam SIGRILL 4K è un acquisto indispensabile. Il G-Sensor integrato rileva automaticamente eventuali impatti e salva le registrazioni per evitare sovrascritture, mentre la registrazione in loop garantisce che la memoria non si riempia mai, cancellando automaticamente i filmati più vecchi per fare spazio ai nuovi. Con una scheda da 32GB inclusa, hai tutto ciò che serve per iniziare subito a registrare senza problemi.

Non lasciare che un imprevisto rovini la tua giornata: con la Dash Cam SIGRILL 4K, a soli 39€, ogni viaggio è più sicuro e ogni momento importante è registrato con la massima qualità. Ordinala adesso a prezzo scontato su Amazon!