Cuffie Bluetooth Soundcore, autonomia e bassi potenti, oggi in sconto su Amazon

Le cuffie Bluetooth Soundcore On-Ear H30i, sono state progettate per offrire un suono di alta qualità e un comfort prolungato; sono disponibili su Amazon al prezzo incredibile di 23,99 euro, spese di spedizione incluse.

Sono ideali per ascoltare la musica, effettuare chiamate in totale libertà e per l’intrattenimento quotidiano.

Cuffie Bluetooth di Soundcore: le migliori cuffie del momento

Le H30i sono dotate della tecnologia bassi puri, che potenzia le frequenze basse per un’esperienza audio coinvolgente. Che tu stia ascoltando musica, guardando film o partecipando a chiamate, il suono sarà sempre ricco e ben bilanciato.

Con un’autonomia fino a 60 ore, garantiscono giorni di utilizzo senza doverle ricaricare frequentemente. Ideali per lunghi viaggi, sessioni di lavoro o maratone di serie TV, offrono una durata della batteria superiore rispetto a molti modelli concorrenti.

La connettività Bluetooth 5.3 assicura una connessione stabile e veloce, riducendo al minimo le interferenze. Puoi goderti un audio senza interruzioni fino a una distanza di 10 metri dal dispositivo.

Sono altresì facili da trasportare e riporre, perfette per chi è sempre in movimento. Hanno un peso ridotto e grazie ai padiglioni imbottiti potrai beneficiare di un comfort eccezionale anche durante un uso intenso.

Grazie alla connettività con l’app Soundcore, potrai personalizzare l’equalizzatore e ottimizzare l’audio in base alle tue preferenze.

La connessione multipunto consente di collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente, semplificando il passaggio tra lavoro e intrattenimento.

Il microfono integrato garantisce chiamate nitide, rendendo queste cuffie ideali anche per meeting o conversazioni telefoniche. La qualità audio è ottimizzata per una comunicazione chiara e senza disturbi.

Con un costo di soli 23,99 euro, le Soundcore H30i offrono un rapporto qualità-prezzo eccezionale.

Le spese di spedizione incluse rendono questa offerta ancora più conveniente. C’è la consegna celere con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.