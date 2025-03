Creative Pebble X Plus: altoparlanti con subwoofer in super offerta su Amazon (-65€)

Tra le offerte Amazon di oggi c'è spazio anche per il sistema Creative Pebble X Plus, composto da due speaker e un subwoofer, che consente di poter sfruttare un audio di alta qualità abbinandolo facilmente al computer. Ad arricchire il sistema c'è anche l'illuminazione RGB personalizzabile. Sfruttando la promozione in corso e spuntando il coupon presente nella pagina del prodotto (per ottenere un 25% di extra sconto che riduce il prezzo di 65 euro), è ora possibile acquistare Creative Pebble X Plus al prezzo scontato di 74,99 euro e rappresenta anche il nuovo minimo storico per questo prodotto, punto di riferimento della gamma Creative. La consegna è gratuita.

Creative Pebble X Plus: un affare su Amazon

Il sistema di altoparlanti 2.1 Creative Pebble X Plus offre una potenza RMS di 15 W con un picco di 30 W, garantendo bassi potenti e un'esperienza audio di alta qualità. Tra le caratteristiche troviamo l'illuminazione RGB personalizzabile, scegliendo tra varie impostazioni. L'impianto si collega al computer facilmente, tramite la porta USB. C'è anche un ingresso AUX da 3,5 mm oltre alla comodità di poter sfruttare la connettività Bluetooth. Creative Pebble X Plus è un sistema ricco di funzionalità che ora viene proposto con un ottimo prezzo, confermandosi come un best buy per chi cerca un prodotto di questo tipo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il sistema Creative Pebble X Plus al prezzo scontato di 74,99 euro combinando lo sconto già attivo (rispetto al listino di 139,99 euro) e il coupon presente nella pagina del prodotto che, con un taglio di prezzo del 25%, permette di completare l'acquisto all'importo indicato. La promozione è valida solo per un breve periodo.