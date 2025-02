Comanda la tua casa con la voce con lo smart speaker di Xiaomi (tuo con lo sconto del 40%)

Gestire la propria casa con la voce e godersi un suono bilanciato non è mai stato così semplice grazie allo smart speaker di Xiaomi. Questo dispositivo offre Google Assistant integrato, al trasmettitore IR per il controllo di dispositivi tradizionali, con un display LED moderno e un sistema audio che garantisce un’esperienza d’ascolto immersiva.

Oggi su Amazon è disponibile a soli 29,99€, con uno sconto del 40%, un’occasione perfetta per chi desidera un altoparlante smart potente e versatile.

Xiaomi Smart Speaker: controllo vocale e audio di qualità in offerta su Amazon

Grazie all'integrazione con Google Assistant, Xiaomi Smart Speaker ti permette di gestire musica, notizie, promemoria e molto altro con un semplice comando vocale. Puoi controllare i tuoi dispositivi smart home, regolare le luci, impostare la temperatura e persino avviare la riproduzione musicale senza toccare nulla.

Uno dei vantaggi di questo speaker è la presenza del trasmettitore IR integrato, che consente di controllare elettrodomestici non smart, come TV, condizionatori e impianti audio. Grazie a questa funzione, il tuo device si trasforma in un centro di controllo domestico, permettendoti di gestire anche i dispositivi più datati direttamente con la voce.

Il display LED integrato mostra l’ora in modo chiaro e ben visibile, mentre il sensore di luminosità regola automaticamente la brillantezza in base all’ambiente. Il design moderno e compatto lo rende perfetto per qualsiasi stanza, integrandosi facilmente con gli arredi della casa.

Questo altoparlante di Xiaomi offre un suono chiaro e bilanciato, ideale per ascoltare musica, podcast e radio in streaming. Può essere collegato ad altri altoparlanti smart, creando una configurazione stereo o multi-room per un’esperienza d’ascolto ancora più immersiva.

Se cerchi uno smart speaker con controllo vocale di ultima generazione, un suono eccellente e la possibilità di gestire dispositivi tradizionali via IR, il modello di Xiaomi è la scelta perfetta per le tue esigenze; lo paghi soltanto 29,99€, spese di spedizione comprese.