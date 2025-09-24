Camicie senza pieghe in pochi secondi: il ferro da stiro portatile è in super sconto (-15%)

Il ferro da stiro verticale VINATO AJ-2241A ha dimensioni compatte ed è pensato per spazi ridotti. Non richiede asse da stiro e consente di rinfrescare rapidamente i capi. È proposto a 24,64 euro con riduzione rispetto al listino. Una soluzione pratica per chi cerca un dispositivo leggero e poco ingombrante.

Dimensioni contenute, prestazioni solide

Il ferro da stiro verticale misura 11,5 × 22 × 13,5 cm e pesa 700 grammi, dimensioni che ne facilitano il trasporto in casa o in viaggio. Offre una potenza di 1300 watt e si riscalda in 25 secondi, permettendo di intervenire subito anche sulle pieghe più marcate.

Il serbatoio da 120 ml assicura un’autonomia adatta a sessioni brevi, utile per rinfrescare rapidamente un capo. Il sistema di vapore continuo evita di premere costantemente il pulsante durante l’uso. Il modello VINATO funziona sia in verticale sia in orizzontale e può trattare tessuti diversi, dai capi d’abbigliamento agli arredi. Il vapore contribuisce inoltre a rimuovere polvere e odori, mantenendo i tessuti più freschi e riducendo la necessità di lavaggi frequenti.

Un ferro da stiro verticale compatto pensato per l’uso quotidiano. Combina dimensioni ridotte, potenza di 1300 watt e serbatoio da 120 ml, mantenendo un prezzo accessibile. Indicato per chi cerca uno strumento pratico per rinfrescare i capi e ridurre l’uso dell’asse da stiro. Compralo su Amazon a soli 24,64 euro.

