Blink Foodlight Mount: illumina e protegge la tua casa con zero cavi, facilissima da installare

Hai già una Blink Outdoor? Completa il set con il nuovissimo Blink Floodlight Mount, l’accessorio perfetto per portare la tua sicurezza a un livello superiore a soli 39,99€.

Si tratta di un supporto con faretti a LED che illumina l’area circostante ogni volta che la videocamera rileva un movimento, garantendo una protezione ancora più efficace per la tua casa. Con il suo design compatto e resistente, il Blink Floodlight Mount è ideale per qualsiasi ambiente esterno. Grazie al colore nero elegante, si integra perfettamente con la videocamera Blink Outdoor, offrendo un aspetto discreto ma estremamente funzionale.

Installazione facilissima: luce automatica quando serve, per la tua sicurezza

Il Blink Floodlight Mount non è un semplice supporto: è dotato di faretti LED ultra-luminosi, alimentati a batteria, che si attivano quando la videocamera rileva movimenti. Questo significa che potrai vedere con chiarezza chi si avvicina alla tua casa, anche di notte. La luce intensa ha anche un effetto deterrente sugli intrusi, aumentando la sicurezza complessiva della tua abitazione.

Uno dei punti di forza del Blink Floodlight Mount è la sua installazione semplicissima. Come la videocamera Blink Outdoor, funziona a batteria, quindi non servono cavi o complicate configurazioni elettriche. Ti basterà agganciarlo alla videocamera e montarlo nel punto desiderato per avere subito un sistema di sorveglianza con illuminazione automatica.

Se vuoi migliorare la visibilità intorno alla tua casa e rendere ancora più efficace il tuo sistema Blink Outdoor, questo supporto con faretti è un’aggiunta indispensabile. La combinazione di illuminazione potente, rilevazione del movimento e facilità d’uso lo rende il miglior alleato per la sicurezza domestica. Insomma, non puoi davvero perdere questo accessorio se vuoi vivere una vita più tranquilla: soprattutto perché oggi ti costa davvero pochissimo.

Cosa aspetti? Corri su Amazon e spendi solamente 39,99€ per avere Blink Floodlight Mount, i faretti per videocamera Blink Outdoor.