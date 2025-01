Action cam 4K ricca di accessori: offerta a tempo limitato su Amazon con il 20% di sconto

La nuova WOLFANG GA420 è una action cam di ultima generazione, ricca di funzionalità interessanti, proposta ad un costo incredibilmente basso.

Ora disponibile su Amazon al prezzo scontato di 119,99€, con un generoso 20% di sconto, questa offerta a tempo limitato è un’occasione imperdibile per chi ama catturare ogni momento, sia sulla terraferma che sott’acqua.

Video 4K 60FPS e foto da 24MP con la action cam di WOLFANG

Con una risoluzione video fino a 4K a 60FPS e foto da 24MP, la WOLFANG GA420 garantisce immagini nitide e dettagliate, perfette per immortalare paesaggi mozzafiato o azioni ad alta velocità.

La qualità delle riprese soddisfa le esigenze sia degli appassionati che dei professionisti. Non di meno, è dotata di un doppio schermo a colori, con uno schermo frontale pensato per i selfie e uno posteriore touch-screen per navigare tra le impostazioni e visualizzare in anteprima i contenuti. L’utilizzo risulterà sempre semplice e comodo, anche per chi è alle prime armi.

Grazie alla custodia impermeabile inclusa, la WOLFANG GA420 può essere utilizzata fino a 40 metri sott’acqua, ideale per immersioni, snorkeling e sport acquatici.

Il corpo della fotocamera è resistente all’acqua fino a 10 metri, offrendo ulteriore versatilità senza la necessità della custodia.

La connessione WiFi integrata invece, serve per trasferire facilmente foto e video a smartphone o tablet tramite l’app dedicata.

Il telecomando incluso permette di controllare l’action cam a distanza. Fra le altre cose, citiamo la presenza di un doppio microfono che assicura un’acquisizione audio chiara e precisa, anche in ambienti rumorosi o ventosi.

Le due batterie da 1350mAh incluse nella confezione offrono un’autonomia prolungata, permettendo di registrare più a lungo senza interruzioni.

La confezione include un’ampia gamma di accessori, tra cui supporti per casco, attacchi per biciclette e altro, che rendono questa action cam pronta all’uso per una vasta gamma di attività sportive e outdoor.

Con l’attuale offerta su Amazon a soli 119,99€, potrai comprare una delle action cam più versatili presenti sul mercato, completa di tutto. Approfitta della promozione a tempo limitato.