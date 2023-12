Volley Serie D maschile Primo acuto stagionale per Massa Carrara

Massa Carrara

3

Calci

0

MASSA CARRARA: Ribolini, Lazzeri, Sozzi, Gioè, Manfredi, Consigli, Angeloni, Attuoni, Rami. All. Angelini.

CALCI: Arieti, Bolgarelli, Bolognesi, Carelli, Coppola, Di Nasso, Magnanelli, Mazzuca, Tozzini, Turturiello. All. Baldacci.

Arbitro: Pasquale Migliorino.

Parziali: 25-23, 25-22, 25-20.

MASSA – Prima vittoria stagionale per la squadra di Serie D della Pallavolo Massa Carrara. I ragazzi di Silvia Angelini dopo qualche caduta di troppo nelle prime uscite hanno dimostrato il loro valore abbattendo il Calci per 3 set a 0 lasciando così l’ultimo posto in classifica. Manfredi e compagni si sono aggiudicati il primo parziale con fatica, per poi crescere nel secondo e nel terzo nei quali hanno concesso poco agli avversari.

"Finalmente una vittoria con tre punti pieni – ha detto il tecnico Angelini –. Un’ottima gara da parte di tutti e in particolare da parte di Lazzeri che è riuscito ad esprimersi meglio e a trovare la dimensione che stava cercando. È un successo importantissimo per l’umore di tutta la squadra e speriamo che sia l’inizio di un percorso concreto".