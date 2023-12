Tennistavolo. Apuania da record. Tris di successi per le varie squadre

Tris di successi per le tre squadre della Apuania Tennistavolo che partecipano ai campionati nazionali minori dove si è giocata la sesta e penultima giornata del girone di andata. Nella B1, girone C, carraresi corsari a Lucca dove si impongono 4-5 con 3 punti di Lorenzo Ragni (0-3, 2-3, 1-3), uno di Benas Skirmantas (3-0, 3-1, 2-3) e uno di Enrico Puppo (3-2, 0-3, 3-1). La classifica vede l’Apuania Carrara in testa, seppure in condominio con Reggio Emilia e Camerino (Macerata) a quota 10 punti; seguono Lucca 8; Prato e Cascina 4; Montemarciano (Ancona) 2; Poviglio (Reggio Emilia) 0. Nella B2, girone D, netto successo interno contro il Prato: per gli apuani due punti sono firmati da Luca Della Rosa (3-1, 3-0), due da Matteo Petriccioli (3-0, 3-1) e uno da Edoardo Cremente (3-2). La classifica: Modena 12; Apuania Carrara 10; Città dei Ragazzi (Modena) 8; Romagna (Forlì) 6; Genova e Prato 4; Perugia 2; La Spezia 0. Nella C1, girone I, l’Apuania si impone in casa del Prato A per 2-5 con due punti di Lorenzo Cammarano (0-3, 3-1, 1-3), due di Krisztina Nagy (0-3, 0-3) e uno di Daniele Di Leva (3-0, 2-3). In classifica l’Apuania Carrara è solitaria in testa con 12 punti; seguono Cascina e Sestese B 8; Firenze e Prato B 6; Prato A 4; Sestese A 2; Pistoia 0.

(Nella foto Lorenzo Cammarano)

ma.mu.