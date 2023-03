San Marco, missione impossibile in casa della capolista Cenaia

Andare a far risultato in casa della capolista. E’ una missione quasi disperata per la San Marco Avenza chiamata a portare via punti questo pomeriggio a un Cenaia irrefrenabile che ha vinto le ultime sei gare senza subire neanche un gol. Eppure non ci sono alternative per i rossoblù che sono penultimi in graduatoria e al momento retrocederebbero direttamente visto che la forbice di distacco dalla quintultima è superiore ai 10 punti.

In queste cinque giornate che restano servirà un gran colpo di coda per far risalire la corrente alla squadra di David Alessi che fra l’altro oggi dovrà fare a meno in panchina del proprio condottiero. Il mister massese, infatti, è stato espulso domenica contro il Fucecchio per un veniale superamento dell’area tecnica. Fin troppo fiscale il guardalinee che ha richiamato l’arbitro inducendolo a prendere un provvedimento davvero esagerato. In panchina, così, al “Pennati“ di Cenaia siederà il vice Simone Nista con la speranza che porti bene come sta facendo con gli Juniores Regionali Elite. E’ da due gare, infatti, che sta sostituendo lo squalificato Francesco Iovinella e ha vinto entrambi gli incontri.